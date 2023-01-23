Лавров заявил, что Россия и ЮАР создают независимые от Запада механизмы торговли

Лавров заявил, что Россия и ЮАР создаю независимые от Запада механизмы торговли Фото: REUTERS

Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе своего визита в ЮАР

«Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег», - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что «все это реально, мы этим занимаемся со всеми нашими партнерами, которые хотят по-честному сотрудничать и не хотят быть жертвами недобросовестной конкуренции».

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила, что республика обратилась к США с просьбой пересмотреть односторонние санкций.

Она отметила, что всегда есть проблема с односторонними санкциями и их влиянием на многие страны, которые не участвуют в конкретном конфликте, поэтому мы указали нашим друзьям в Соединенных Штатах, что хотим пересмотра с их стороны односторонних санкций, которые часто являются не очень полезной стратегией в решении проблем.

Она привела в пример санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы, которые, невзирая на одностороннюю направленность, затрагивают параллельно много стран и вызывают для них серьезные проблемы.