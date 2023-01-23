Товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году вырос почти на 15%

Товарооборот России и Ирана растет Фото: REUTERS

Товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году достиг 4,6 млрд долларов, что почти на 15% выше, чем годом ранее. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе заседания комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Москве и Тегерану "крайне важно наращивать экономический потенциал", в том числе, за счет сотрудничества в сферах торговли, транспорта, логистики, энергетики, сельского хозяйства, банковского, инвестиционного и таможенного регулирования.

Напомним, Тегеран не исключает создание совместного производства автомобилей с Россией. Об этом заявил официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. По его словам, решение этого вопроса зависит от спроса на иранские транспортные средства в стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, товарооборот между Россией и Китаем за 2022 год увеличился на 29,3% по сравнению с показателями 2021-го. Об этом сообщило главное таможенное управление КНР. По данным ведомства, торговый оборот между двумя странами в январе-декабре 2022 года был осуществлен на сумму 114,149 млрд долларов, что является новым рекордом.