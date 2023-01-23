Мишустин назначил исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) после ухода с этой должности Владимира Мау был назначен генеральный директор платформы «Россия - страна возможностей» и директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров. Данной распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в российском правительстве

«Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС. Алексей Комиссаров работает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации с 2017 года», - сказано в заявлении кабмина.

Напомним, сегодня, 23 января, стало известно, что Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС. Как сообщалось, он сам попросил освободить его от своих обязанностей. Глава российского правительства подписал соответствующие постановление.