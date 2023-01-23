Губернатор Сергей Цивилев: «Число абитуриентов, желающих поступить в вузы Кузбасса, стабильно растет»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс становится все более привлекательным для абитуриентов, отметил глава региона Сергей Цивилев. Губернатор поставил задачу к 2030 году увеличить число учащихся в кузбасских вузах до 100 тысяч человек, чтобы ликвидировать в области дефицит молодых кадров.

«Мы масштабно обновляем материально-техническую базу институтов, открываем новые направления для того, чтобы студенты могли реализовать свои таланты, получить качественное образование и заниматься наукой. В вузах созданы современные бытовые условия, студентам предоставляются льготы для посещения учреждений культуры и спорта, чтобы они могли всесторонне развиваться», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Для доступности обучения число бюджетных мест в вузах Кузбасса ежегодно увеличивают на 6%. Эти меры уже дают свои результаты, все больше выпускников выбирают высшее образование. Если в 2020 году на бюджет по очной форме обучения поступили 6769 абитуриентов, то в 2022 году в вузы региона зачислили уже 7804 студента. Из них 989 - иностранцы.