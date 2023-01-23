Декларации депутатов Госдумы и сенаторов будут публиковаться в интернете без личных данных

Декларации депутатов Госдумы и сенаторов будут публиковаться без личных данных Фото: Shutterstock

Декларации депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации с этого года будут публиковать в интернете без их личных данных.

Как объяснил журналистам глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в интернете не будут размещаться персональные данные, а только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Это предлагается распространить и на депутатов Госдумы и сенаторов.

Согласно поправке, парламентарии, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, подают декларации после избрания и после совершении крупных сделок, превышающих общий доход его и его супруги (супруга) за три предшествующих года. В случае, если парламентарий не представил декларацию, он должен сообщить о том, что такие сделки им не совершались.

По словам Крашенинникова, для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах и имуществе представляет трудность при сборе документов. Он отметил, что из-за этого «сильные кандидаты, например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы.