Такер Карлсон заявил, что поток нелегалов в США побил новый рекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных штатов побило новый рекорд из-за бездействия властей, об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда... Это вторжение, другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство», — сообщил ведущий.

Карлсон отметил, что Белый дом бездействует, а региональные и федеральные власти не обеспечивают необходимый уровень безопасности на южной границе.

В эфире телепрограммы глава сельскохозяйственной компании Pasquinelli Алекс Мюллер поделился своим мнением о происходящем у границы.

По словам Мюллера, фермеры столкнулись с дополнительными сложностями.

Он подчеркнул, что если кто-то проникает на наши поля, то мы вынуждены оцеплять эту территорию и помечать ее флажками.

Мюллер добавил, что там мы уже не собираем урожай.

Как писал сайт KP.RU, 13 января 2023 года популярный телеведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США продолжают нечистоплотную игру, которая позволяет наживаться Зеленскому и его команде на человеческом горе.

Карлсон подчеркнул, что поддержка Украины Соединенными Штатами является «главным преступлением века».

Он отметил, что все смерти, вызванные украинским конфликтом, преследуют лишь одну цель – скрыть плачевное состояние американской экономики и отвлечь внимание людей от проблем собственной страны.

Ведущий добавил, что в свою очередь, представители киевского режима используют любую возможность для личного обогащения, не считаясь ни с жертвами, ни с положением самой страны.

Кроме того, Карлсон указывал ранее, что в медиапространстве США намеренно формируется абсолютно ложное представление о том, что Украина побеждает на поле боя.

28 октября 2022 года ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена ведёт «джихад» против России на Украине, пытаясь «уничтожить православную страну» с традиционными ценностями.