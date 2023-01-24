Появился вклад, который позволит обыграть инфляцию

«Открытие» сделал долгосрочным рублевый вклад «Надежный». Теперь получить на свои сбережения можно до 9,5% годовых. Это если положить деньги на три года. Для сравнения, Центробанк прогнозирует, что инфляция в этом году составит от 5 до 7% годовых, а в последующие годы приблизится к 4% годовых.

«Фиксация ставки 9,5% годовых позволяет клиентам получать гарантированную высокую доходность по вкладу в течение трех лет независимо от внешних обстоятельств», - говорится в сообщении банка.

При этом клиент может выбрать один из трех вариантов получения процентов – ежемесячно, в начале и в конце срока. Размер ставки при этом меняется. Максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока составляет 9,5% годовых, с ежемесячной выплатой – 8,39%, с выплатой процентов в начале срока – 7,39% годовых.

- Сейчас отличное время, чтобы сбалансировать сбережения по срокам: часть отложить для длительного хранения под высокий процент, что будет давать гарантированную доходность, особенно если ставки по депозитам продолжат снижаться, а часть – оставить в среднесрочных вкладах и на накопительных счетах, – считает Мария Саенко, заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

По ее словам, в конце прошлого года вклады на рынке постепенно начали удлиняться. А текущая ситуация дает банку возможность предложить клиентам максимально выгодные условия сбережений на длинных сроках, включая трехлетний.

Напомним, вклад «Надежный» сроком на три года доступен как для новых, так и для действующих клиентов банка. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей. Оформить его можно как в офисах «Открытия», так и в дистанционных каналах – мобильном приложении и интернет-банке.