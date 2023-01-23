Пользователи Twitter раскритиковали решение Бориса Джонсона оставить свое имя на ракете ВСУ

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter осудили бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой управляемой ракете NLAW в ходе незапланированного визита на Украину.

Накануне Джонсон прилетел на Украину. О подробностях поездки, в частности, про случай с ракетой, на которой расписался политик, писали британские издания.

"Зачем он написал свое имя на оружии? Для образованного человека он крайне часто поступает глупо", - написал пользователь с ником z1.

"Позор! Это оружие будет использоваться, чтобы убивать", - добавил Boomer1961.

"А в чем цель этого визита… Сдается, Зеленский видит Джонсона чаще, чем его избиратели", - отметил Колин Эдвардс.

Ранее читатели Daily Mail осудили бывшего премьера Британии Джонсона из-за его слов о Путине. Некоторые комментаторы предположили, что Борис Джонсон “не в себе”.