Специалисты РАН открыли способ отделения нефти от воды с повторным их использованием Фото: REUTERS

Способ отделения нефти от воды без реагентов придумали эксперты Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. Об этом пишет Газета.RU.

Как отмечается, долгое время полагали, что практически невозможно достигнуть подобного результата, но российские специалисты решили проверить эффективность ультразвуковой обработки, добавив при этом в ацетон суспензии наночастиц нитрида алюминия.

«Нам необходимо было создать простой и эффективный способ разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, не требующий применения большого количества специальных реагентов (деэмульгаторов)», - уточнила заведующая лабораторией концентрирования ГЕОХИ РАН, доктор химических наук Татьяна Марютина.

Сообщается, что данное открытие позволит использовать выделенную нефть как сырье для последующий переработки или в виде отдельного продукта. Образовывающийся в процессе работы осадок из твердых частиц предлагают использовать в производстве дорожных покрытий или плитки.

Ранее «Известия» сообщало, эксперты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали технологию производства пластика, превосходящего по прочности металлы, но при этом данный материал остается легким, как дерево.