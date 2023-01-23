Bloomberg: ЕС планирует расширить санкции в отношении производства российских беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз может расширить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс РФ, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Издание отмечало, что конкретные предложения по новым антироссийским мерам страны - члены Евросоюза пока не получили.

Собеседники агентства указывали, что часть стран, в том числе Польша и государства Прибалтики, будут настаивать на принятии более жестких санкций.

Источники подчеркивали, что также ЕС работает над новыми ограничениями в отношении Белоруссии за ее предполагаемую роль в оказании поддержки России в ходе спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Ирана, его могут принять уже в понедельник, 23 января 2023 года.

Бербок отметила, что одной из возможных мер может стать внесение в список террористических организаций Корпуса стражей исламской революции, который является элитным подразделением Вооруженных сил Ирана.

16 декабря 2022 года вступил в силу девятый пакет санкций стран Европейского союза против России.

В список попали семь российских губернаторов, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда; телеведущие Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков и некоторые другие.

Отмечалось, что ограничения направлены на усиление давления на РФ и ее правительство. Как уточнялось, очередные санкции являются ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.