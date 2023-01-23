В Россию начали поставлять новые минивэны Toyota Sienta

Фото: Toyota

Автомобильные дилеры начали поставку в Россию новых минивэнов Toyota Sienta. Об этом пишет Газета.Ru, отмечая, что предложения о продаже новых автомобилей можно найти на официальных сайтах дилеров, а также на их страницах в классифайдах.

Как уточняется, дилеры из Приморского края предлагают привезти из Японии Toyota Sienta с правым расположением руля. Отмечается, что стоимость новых минивэнов начинается от 850 тысяч рублей, а автомобиль с пробегом до 4 тысяч км у продавцов будет дешевле на 100 тысяч рублей.

Toyota Sienta оснащена мультимедиа с 10-дюймовым экраном, навигацией, камерой кругового обзора и пакетом систем активной безопасности. Кроме того, в спинки кресел машины встроены USB-порты.

Напомним, Toyota первой среди иностранных автокомпаний начала прямые поставки в Россию запчастей для своих машин. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя это в разговоре с «360», отметил, что мировые автокорпорации не хотят терять российский рынок.

Как писал RT, в пресс-службе компании «Рольф» сообщили об отсутствии каких-либо проблем с сервисным обслуживанием автомобилей Toyota, отметив, что не попадающие под санкции запчасти поставляются в дилерские центры.