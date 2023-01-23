Минпросвещения предложило выплачивать победителю конкурса «Учитель года миллион рублей Фото: Виктория ТУШКОВА

Министерство просвещения России предложило с этого года поощрять победителя конкурса «Учитель года» миллионном рублей, следует из законопроекта, разработанного ведомством.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов, «предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призерам профессионального конкурса «Учитель года России» составляет миллион рублей – победителю, 500 тысяч рублей – каждому из призеров.

Кроме того, законопроект предполагает выплаты победителям других профессиональных конкурсов, в частности «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». Им Минпросвещения предлагает выплачивать по 200 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории, который объединит курсы «История России» и «Всеобщая история», должен появиться в конце этого года.