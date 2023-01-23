Три человека погибли в пожаре в Хабаровском крае

В пожаре погибли три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная трагедия произошла в Советской Гавани Хабаровского края. Три бездыханных тела обнаружили спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в горящем частном доме, сообщает Транссибинфо.

ЧП произошло ранним утром 23 января. Деревянный дом загорелся в СНТ «Строитель». Как удалось выяснить правоохранительным органам, хозяина дома не было в этот момент на месте. Специалисты предполагают, что трое погибших пробрались в дом примерно в три часа ночи. Около шести часов утра начался пожар.

Определить пол и возраст погибших пока не удалось. Однако на вид – это взрослые люди. Днем на место происшествия выехал Советско-Гаванский городской прокурор Андрей Лариошин.

В данный момент на месте работают специалисты, оценивается ущерб. По одной из версий, пожар произошел из-за неправильного использования печи в доме. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».