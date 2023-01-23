Украинский суд вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области

Суд в Украине назначил жительнице Херсонской области 5 лет лишения свободы за организацию референдума, сообщили в СБУ Фото: REUTERS

Суд в Украине вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, суд вынес приговор жительницы поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области за участие в организации референдумов в регионе. По версии следствия, женщина являлась членом местной избирательной комиссии.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

СБУ уточняет, что это первое дело по референдумам в Херсонской области. Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины "Коллаборационная деятельность".

Напомним, после того, как 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к РФ по итогам референдумов, на которых жители регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Затем начался переходный период к полной интеграции территорий с момента законодательного их принятия, который продлится до 1 января 2026 года.

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