В Госдуме оценили угрозы Польши изолировать ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с Lenta.ru заявил, что пустые угрозы Варшавы в адрес Берлина являются не больше, чем громкими заголовками в СМИ, не имеющими под собой никаких реальных действий.

Ранее министр иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сказал о том, что ФРГ попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Киеву своих танков Leopard.

«Польша грозит Германии международной изоляцией, но достаточно посмотреть на Россию: на нашу страну западные страны тоже обрушивали подобные угрозы. Россию они пытаются изолировать, но это никак не удается», - заявил российский депутат.

Белик отметил, что Берлин предпочитает действовать крайне осмотрительно, а также, по его словам, там начали понимать, что усиленное втягивания ФРГ в украинский конфликт будет игрой, которая на руку только США.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя в беседе с Life.ru угрозы Польша об изолировании ФРГ из-за отказа передать танки Leopard, заявил, что Варшава желает стать «новой любимой женой» США.

Как писал RT, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, если Берлин не согласится поставить Киеву танки Leopard, то Варшава готова создать новую военную коалицию по поставкам техники.