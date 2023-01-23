Медведев считает, что институты мировой дипломатии переживают кризис

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Институты мировой дипломатии, такие как ООН, переживают серьезный кризис, противники России пытаются использовать их для антироссийских инициатив, задача дипломатов состоит в том, чтобы препятствовать этой циничной линии западных стран, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Институты многосторонней дипломатии переживают… серьезный кризис. ООН, прежде всего как ведущий международный институт, другие мировые площадки - они создавались для разрешения спорных и конфликтных ситуаций…. сейчас они превратились в поле боя… ", - сказал Медведев в ходе первого в 2023-м году заседания Бюро Высшего совета партии.

Также Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой и ответом на агрессию США. Мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны, отметил политик.