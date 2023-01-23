Bloomberg: Германия восполнит поставки российского СПГ только к 2026 году

Германии потребуется время до 2026 года, чтобы создать условия для импорта 56 млрд куб. м газа, равным некогда поставкам из России Фото: REUTERS

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечает, что Германии только к 2026 году удастся заместить поставки трубопроводного газ из РФ сжиженным природным газом (СПГ). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ Минэкономики.

"Правда в том, что в ближайшие три-четыре года мощностей по производству СПГ в мире будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса", - заявил агентству депутат Левой партии Кристиан Лей.

По версии ведомства, Германии потребуется время до 2026 года, чтобы создать условия для импорта 56 млрд куб. м газа., которые ФРГ когда-то получала из России в 2021 году, подчеркивает Bloomberg. К 2030 году Германия панирует нарастить импорт энергоресурса до 76,5 млрд куб. м .

Напомним, Германия переживает зиму 2022-2023 года благодаря поставкам сжиженного газа из Норвегии и Нидерландов, а также собственным запасам угля после того, как отказалась от поставок российского энергоресурса. Об этом вчера писало агентство Bloomberg.

Как прежде заявлял министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, Германия больше не зависит от поставок энергоресурсов из России. По словам главы германского Минфина, стране удалось найти альтернативные источники энергии.

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