Медведев призвал объединиться для достижения целей спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости объединения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России. Об этом он сказал на заседании бюро Высшего совета партии.

«Мы с вами живем в весьма сложный, можно сказать, поворотный период истории», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции.

Медведев добавил, что «а после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства - благополучия и безопасности жизни миллионов граждан».

Как писал сайт KP.RU, 23 января Медведев отметил, что политических сил, которые стремятся занимать антигосударственную политику, не должно быть в политическом ландшафте, такой подход принят и за рубежом.

Он подчеркнул, что по поводу зарубежной работы - такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так делают и другие государства.

Медведев указал, что те политические силы, которые стремятся за рубежом занимать какую-то иную антигосударственную политику, они должны быть устранены из политического ландшафта.

Также сегодня Дмитрий Медведев отметил, что для России в прошлом году стало ясно, с кем из стран можно договариваться, а с кем говорить не о чем, кто свой, а кто на другом полюсе.

Он добавил, что есть, с кем мы готовы дальше строить доверительные и взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем.

Медведев подчеркнул, что сегодня надёжными партнерами России является целый ряд государств, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение.

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