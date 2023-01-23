Пентагон планирует доставить Киеву БМП Bradley в течение ближайших недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США рассчитывают доставить на Украину боевые машины пехоты (БМП) Bradley в течение ближайших недель, об этом заявил высокопоставленный представитель американского минобороны на брифинге для журналистов.

«Что касается Bradley, то они еще не прибыли…, мы говорим о неделях, а не о месяцах», - сообщил он, комментируя сроки доставки БМП.

Как писал сайт KP.RU, 6 января 2023 года в Белом доме заявили, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов.

Уточнялось, что этот пакет включает, в частности, 225 млн долларов на цели долгосрочного укрепления ее военной мощи и модернизацию украинских вооруженных сил.

Ранее Зеленский заявлял, что власти США по-прежнему не предоставили Киеву гарантии безопасности.

Он отмечал, что Киев пока не получал гарантий безопасности ни от одной страны.

Кроме того, сообщалось, что США вынужденно сократит поставки оружия на Украину, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине.

Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.