Госсекретарь США Блинкен призвал главу Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

Госсекретарь США Блинкен заявил, что бездействие президента Азербайджана Алиева подрывают перспективы мира с Арменией Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым потребовал немедленно открыть Лачинский коридор для коммерческих перевозок. Информацию об этом подтверждает заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Сегодня в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым государственный секретарь Энтони Блинкен призвал к немедленному открытию Лачинского коридора для коммерческих передвижений", - говорится в документе.

Госсекретарь подчеркнул, что риск гуманитарного кризиса в связи с закрытием Лачинского коридора подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном.

Блинкен также попросил азербайджанского главу приложить усилия к соблюдению двусторонних мирных переговоров с Арменией и отметил важность вопроса соблюдения прав человека в Азербайджане.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов о перекрытии Азербайджаном прохода.

Глава правительства республики заверил, что Армения ожидает более предметных шагов от международного сообщества, "в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН России, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе" для открытии Лачинского коридора.

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