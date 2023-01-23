Восемь стран присоединились к санкциям ЕС и потолку цен на нефть против России

Украина и еще 7 стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС Фото: REUTERS

Восемь стран присоединились ко всем принятым с 14 сентября 2022 года санкциям ЕС в отношении России, в том числе и к потолку цен на нефть. Об этом свидетельствует публикация заявлений Совета ЕС на сайте.

"Страны-кандидаты [на вхождение в состав ЕС] Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина, страны европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к санкциям против России, - говорится в тексте.

Уточняется, что страны взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС, в том числе перед вступлением в зону Шенгена.

Европейский союз может расширить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс РФ, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Издание отмечало, что конкретные предложения по новым антироссийским мерам страны - члены Евросоюза пока не получили.

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