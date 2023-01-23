ЕС выделит 45 млн евро на подготовку ВСУ в Польше Фото: REUTERS

Евросоюз выделит 45 млн евро для подготовки военных Украины в Польше. Общий объем военной помощи ЕС с начала Россией спецоперации достиг 3,6 млрд евро. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран сообщества.

"Помимо еще одного транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира, мы выделим дополнительно 45 млн евро на подготовку украинской армии на территории Польши. Таким образом, теперь объем военной помощи ЕС (с начала Россией спецоперации) достиг 3,6 млрд евро", - сказал Боррель.

Глава внешнеполитической службы ЕС подвел итог и отметил, что суммарный объем помощи ЕС Украине достиг 49 млрд евро с 24 февраля 2022 года. Евросоюз стал первым в мире по объему помощи Украине.

Также, сегодня 23 января 2023 года, Министры иностранных дел страна Евросоюза одобрили очередной транш военной помощи Украине. Новый транш Украине составил 500 миллионов евро. Ранее сообщалось, что выделение этих денег блокируют власти Венгрии.