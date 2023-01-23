Большинство россиян радуются, когда увольняются с работы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Трудно найти человека, которому бы не приходилось увольняться с работы. Хотя, статистика показывает, что такие люди имеются – только 89% подтвердили, что хоть раз в жизни переживали увольнение.
У половины опрошенных все прошло гладко, так как покинуть рабочее место они хотели по собственному желанию. Но все равно пришло с переживать несколько негативных моментов.
Опрос онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что 57% россиян расстались с бывшим коллективом на положительной ноте. А вот 8% наоборот, были вынуждены расходиться с конфликтом, сообщает "Газета.Ru".
Причины, по которым увольняются чаще всего:
Недовольство зарплатой и проектами – 43%,
Получили лучшее предложение – 14%,
Предстоял переезд в другой город – 9%.
Стоит отметить, что когда принято решение об увольнении, большинство людей испытывают душевный подъем. О нем сказали 42% респондентов, а 34% почувствовали облегчение. Неопределенность и тревогу люди чувствовали в 27 и 16% случаев.
В свою очередь, психологи предупреждают, что служебный роман тоже может стат причиной увольнения. В современном мире такие отношения, согласно статистике, одобряют лишь 55% людей, передает Пятый канал.
Согласно данным опроса, в 2023 году 20% респондентов заявили о готовности переехать из регионов в Москву и Санкт-Петербург. Основными причинами переезда респонденты называют высокую зарплату (55%), сообщает RT.