Депутат парламента РФ Крашенинников объяснил суть нового закона о декларациях

Депутат парламента РФ Крашенинников назвал целью закона о декларациях привлечение бизнесменов в представительные органы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В преддверии рассмотрения закона о публикации декларации о доходах, сайт KP.RU обсудил с депутатом нижней палаты парламента Павлом Крашенинниковым суть нового законопроекта. По его словам, основная цель законопроекта - привлечение граждан, которые занимаются бизнесом и общественной деятельностью, в представительные органы.

"Те же бизнесмены или общественники отказывались избираться в представительные органы. Хотя, казалось бы, были очень востребованы и могли бы принести большую помощь", - отметил депутат, уточнив, что в России большая часть представителей в заксобраниях и в собраниях муниципальных образований работает не на постоянной основе.

За счет нового законопроекта предполагается сделать госслужбу более привлекательной, убрав обязанность декларировать доходы.

"Проще говоря, не всем это (подготовка деклараций) интересно, не всем это охота делать - лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины", - пояснил Крашенинников.

Касательно тех представителе власти, которые занимаются исключительно госслужбой, он подчеркнул, что они также будут подавать декларации, однако публиковаться сведения не будут в целях "защитить их персональные данные" депутатов.

"И этими сведениями, при необходимости, могут пользоваться руководители органов власти, правоохранители, спецслужбы и так далее. Вот это важно", - сказал Крашенинников.

Представители же Госдумы и Совета Федерации все эти декларации по-прежнему подают как во время выборов, так и после, во время законотворчества и другой работы. Вместе с тем, в опубликованных материалах будут прописывать только общие сведения.

"То есть, нет конкретных фамилий, сумм денег, перечней недвижимости. Словом, это все не публикуется. Но - в обязательном порядке сведения остаются и в Госдуме, и в Совете Федерации", - отметил депутат.

Напомним, в среду, 24 января 2023 года, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, после окончательного принятия которого с 1 марта 2023-го перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов.