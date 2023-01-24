Лавров прибыл с визитом в Эсватини

Лавров прибыл в Эсватини. Фото: МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Эсватини в понедельник 23 января. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства. Самолет Лаврова приземлился в аэропорту Мбабане.

Эсватини – вторая страна в африканском турне главы российского МИД, которое он начал с визита в ЮАР.

«Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег», - сказал Лавров на пресс-конференции в ходе своего визита в ЮАР.

Также Лавров отметил, что США переходят все «красные линии», угрожая другим странам, чтобы те не работали с Россией.

«Давление, которое Соединенные Штаты оказывают на африканские страны, оно ведь не только на них оказывается… постоянно публично заявляют, что те, кто сотрудничают с Россией, пожалеют... Угрозами и давлением США, и англичане тоже, переходят все красные линии», - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

Ранее Сергей Лавров заявил, что антироссийский законопроект США по Африке является провокацией и отражает колониальный подход Запада.