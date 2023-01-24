Станислав Садальский госпитализирован с кровотечением.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Госпитализирован Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР. Он находится в Боткинской больнице, куда его привезли с кровотечением.
Об этом Садальский написал в социальных сетях во вторник 24 января.
"Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты", - цитирует артиста ТАСС.
Актер добавил, что медики пока не остановили кровотечение и попросил пожелать ему удачи.
Напомним, режиссер Никита Михалков после госпитализации до сих пор остается в больнице. Артист уже вышел на связь, попросив не верить в слухи о своем здоровье. Подробности здесь на KP.RU.
Интервью с актером, в котором Станислав Садальский резко прошелся по Максиму Галкину, Меладзе, Вайкуле и ремейку «Иронии судьбы», читайте здесь.
Все о Станиславе Садальском читайте здесь на KP.RU.