Станислав Садальский госпитализирован с кровотечением. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Госпитализирован Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР. Он находится в Боткинской больнице, куда его привезли с кровотечением.

Об этом Садальский написал в социальных сетях во вторник 24 января.

"Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты", - цитирует артиста ТАСС.

Актер добавил, что медики пока не остановили кровотечение и попросил пожелать ему удачи.

Напомним, режиссер Никита Михалков после госпитализации до сих пор остается в больнице. Артист уже вышел на связь, попросив не верить в слухи о своем здоровье. Подробности здесь на KP.RU.

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