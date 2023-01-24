Рогозин рассказал об обкатке боевых роботов «Маркер» в зоне СВО

Дмитрий Рогозин рассказал о перспективных боевых роботах, которые появятся в зоне СВО. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три боевых робота «Маркер» поступят в зону СВО в феврале 2023 года. Об этом рассказал бывший глава «Роскосмоса», руководитель специального отряда военных советников Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, робот «Маркер» представляет собой перспективную хорошо вооруженную боевую машину, которая умеет ориентироваться на местности и самостоятельно выбирать маршрут, а также оснащена подвесным дроном.

«Такие машины там нужны», - сказал Рогозин РИА Новости, добавив, что после обкатки роботы отправятся к линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности отправить Киеву 139 танков Leopard, предупредив, что на ремонт части из них уйдет около года.

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