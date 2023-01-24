Большинство россиян высказалось за запрет работы коллекторов в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме разрабатывают законопроект о полном запрете деятельность коллекторских агентств в России. Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 8 из 10 россиян положительно относятся к инициативе.

В целом же отношение к коллекторам в стране отрицательное: неприязнь к ним испытывают 44%, а раздражение – 43% респондентов. Только каждый пятый относится к ним безразлично (19%). А вот про недоверие высказался каждый шестой участник опроса – 16%.

Аналогичный опрос проводился десять лет назад и тогда негативных эмоций было меньше, чем в настоящий момент.

Если говорить о поддержке запрета на работу коллекторов, то 8 из 10 россиян (79%) выступают «за». Как правило, сторонников больше среди тех, кто имеет опыт кредитования, чаще всего люди говорят, что коллекторы действуют полукриминальными методами.

И только 4% оказались против инициативы и поддерживают работу агентств, сообщает "Газета.Ru".

А вот президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян раскритиковал инициативу о запрете работы коллекторских агентств в России и назвал ее популистской, пишет газета "Известия".

Но есть и иное мнение. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT о важности законопроекта, призванного запретить работу коллекторских агентств.

Нилов призвал также признать, что эксперимент с коллекторскими агентствами не получился, потому что «той цивилизованной работы, которая демонстрируется в этой сфере в разных странах, у нас нет», сказал он "360".