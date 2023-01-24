В США обвинили Китай в "тайной поддержке" России

Собеседники издания не стали уточнять, в чем именно заключается поддержка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США предъявила китайскому правительству доказательства того, что некоторые государственные компании Китая якобы могут оказывать помощь России по линии украинского конфликта. На данный момент Вашингтон пытается выяснить, знает ли Пекин о деятельности данных компаний, и требует объяснений. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с данным вопросом.

Собеседники издания не стали уточнять, в чем именно заключается такая поддержка, однако заявили, что она состоит из «нелетальной военной и экономической помощи», а введенные санкционные ограничения в отношении Москвы не препятствуют оказанию подобных услуг.

Отмечается, что найденные доказательства называют прямым свидетельством того, что Пекин якобы не является нейтральной стороной в украинском конфликте.

Агентство также напоминает, что Пекин отказывается вводить какие-либо санкционные ограничения, за исключением согласованных в ООН, называя призывы Вашингтона к ограничению торговли с Москвой нарушением суверенитета. Отмечается также, что импорт Китая из России в 2022 году вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, всего несколько дней назад, 21 января, госсекретарь США Энтони Блинкен, который в феврале этого года поедет с официальным визитом в Китай, заявил о том, что Вашингтон и Пекин смогли несколько снизить накал в своих отношениях.