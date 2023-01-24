Политолог предположил, что в 2023 году США будут пытаться договориться с Турцией Фото: Shutterstock

Политолог оценил дальнейшее взаимодействие США и Турции в 2023 году

Отношения США и Турции становятся непростыми. Турция никак не хочет позволять Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Эрдогана пытаются переубедить США и Европа, но пока безрезультатно. Не исключено, что Анкару будут пытаться «выдворить» из Альянса.

Политолог Борис Межуев оценил ситуацию в НАТО. Он уверен, что особой необходимости вступления Швеции и Финляндии в Альянс нет. Независимости от членства, эти две страны придерживаются политики Запада и соответственно относятся к России.

Пока Альянс не желает ссориться с Турцией, и вряд конфликт развернется в 2023 году.

- Турция в так называемый коллективный Запад не вписывается. В этом смысле нахождение Анкары в НАТО — это некий рудимент Холодной войны и нынешней ситуации, — говорит Межуев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В настоящий момент США слишком активно пытаются сплотить западные страны. Этим они оттолкнули Турцию, Саудовскую Аравию и даже Китай.

- Скорее всего, в 2023 году с Турцией будут пытаться найти общий язык и не доводить ситуацию до крайности, — подвел итог политолог.

Событий, которые развернулись в мире после того, как Турция отказалась поддержать вхождение в Финляндии и Швеции в НАТО, показали всю лицемерность европейских ценностей — в частности, мультикультурализма. Он оказался обычным продолжением колониализма, сообщает "360".

А тем временем, в центральном банке Ирана рассматривают возможность создать при участии России некий токен Персидского региона, который можно будет использовать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах между РФ и Ираном вместо доллара, рубля и персидского риала. Насколько это реально - оценили эксперты в беседе с РИАМО.