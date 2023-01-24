Пушилин назначил новым главой администрации Мариуполя Олега Моргуна

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 18 января, освободил от должности главы администрации Мариуполя Константина Иващенко, назначив на его пост бывшего главу администрации Новоазовского района ДНР Олега Моргуна.

«Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя», - сказано в указе врио главы ДНР.

Кроме того, Пушилин также назначил новым главой администрации Новоазовского района Донецкой Народной Республики Василия Овчарова.

Константина Иващенко проработал на посту главы администрации Мариуполя менее года, будучи назначен на эту должность в апреле прошлого года, а Олег Моргун ранее возглавлял Новоазовский район Донецкой Народной Республики.