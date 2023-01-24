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НовостиЭкономика24 января 2023 8:01

Цена газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Стоимость голубого топлива снизилась почти на 10%
Роман КИЛЬМЯШКИН
Стоимость газа в Европе вновь снижается

Стоимость газа в Европе вновь снижается

Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в начале торгов во вторник, 24 января 2023 года, упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Снижение цены с начала дня составило 9,7%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 672 долларов за тысячу кубических метров.

Напомним, Соединенные Штаты на фоне снижения стоимости газа в Европе сокращают поставки голубого топлива в данном направлении. Так, если в четвертом квартале 70% экспорта СПГ из США приходилось на ЕС, то в первые 20 дней 2023 года – только 64%.

Как ранее писал сайт KP.RU, закачка голубого топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы в декабре 2022 года установила рекорд для этого месяца за все время наблюдений, которые велись с 2011 года. При этом отбор голубого топлива в газотранспортную систему из ПХГ, наоборот, оказался минимальным за последние три года.