Аналитик Кравцов допустил снижение цен на «вторичку» в 2023 году на 10-15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт рынка недвижимости рассказал, как изменятся цены на вторичную недвижимость в 2023 году. По мнению аналитика, сложившаяся ситуация может привести к снижению стоимости жилья на 10–15%.

- Весной может наблюдаться небольшой рост, а летом незначительное снижение, - говорит финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

За минувший год стоимость «вторички» выросла примерно на 7%, ценник квадратного метра подскочил со 103,5 до 110,7 тысячи рублей.

Аренда недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 57%. Но наметилась иная тенденция: после сильного роста цен, собственники стали продавать «вторичку», надеясь вложить средства в новостройки.

С начала января предложений на рынке недвижимости выросло на 15%. Но при этом активность покупателей снижается.

- Покупатели на рынке есть, но они переплачивать не хотят и желают приобрести вторичную недвижимость с существенным дисконтом. Средний дисконт составляет от 5–7%, - сказал собеседник «Ридуса».

Если продажа срочная, то дисконт может доходить до 20-25%, но таких объектов совсем мало, не более 4% от общего числа продаж.

В целом же вторичный рынок сейчас переживает не самые лучшие времена, финансы покупателей истощены и спрос падает.

За счет того, что предложений на рынке много, а спроса нет, цены будут падать. Но с другой стороны, к повышению их подталкивает инфляция.

Так что аналитик делает вывод, что в 2023 году стоимость «вторички» останется на прежнем уровне, серьезных скачков ожидать не стоит.