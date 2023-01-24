Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с закупками для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с закупками для украинской армии. Об этом сообщает военное ведомство.

Как говорится в сообщении, во вторник, 24 января, министр обороны Украины Алексей Резников «поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова относительно его увольнения с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины».

Отмечается, что замминистра отвечал за тыловое обеспечение украинских войск и попросил об увольнении для того, чтобы не создавать угрозы стабильному обеспечению Вооруженных сил Украины (ВСУ) «в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания». В самом ведомстве данные обвинения назвали необоснованными и безосновательными.

Напомним, днем ранее, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в стране на всех уровнях власти. Как писал сайт KP.RU, сегодня, 24 января, о своей отставки сообщил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, поблагодарив украинского лидера за «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту».

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