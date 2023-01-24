Власти США заявили об отсутствии планов расширения военного присутствия в Польше

Джон Кирби Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не планируют наращивать численность американских военных в Польше. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире радио RMF.

"Мы уже увеличили свое присутствие на европейском континенте на дополнительные 20 тысяч человек, и мы создадим механизмы для сохранения этих 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких заявлений относительно Польши", - уточнил Кирби.

Напомним, в 2022 году блок НАТО увеличил свое военное присутствие в Восточной Европе. В частности, первая группа военных США прибыла в Польшу для усиления НАТО на востоке в начале февраля 2022 года.

Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране могут появиться постоянные базы Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что глава правящей партии Качиньски предложил США разместить ядерное оружие в Польше.

В ответ на это глава российского МИД Лавров назвал тревожными планы Польши разместить у себя ядерное оружие США.

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