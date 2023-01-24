Статистика заражения коронавирусом в России на 24 января 2023 года Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 4 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, во вторник, 24 января 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, представленным Оперативным штабом, за прошедшие сутки было подтверждено 42 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 5 466 человек, что на 50,2% больше по сравнению с минувшим понедельником, 23 января. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 970 человек, что на 168% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 24 января 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 21 903 578. Жертвами COVID-19 стало 394 777 человек, а из больниц выписали 21 315 632 пациентов.