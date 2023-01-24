Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр Фото: REUTERS

Российские войска пресекли попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, уничтожив три украинских катера, шесть боевых машин пехоты (БМП) и примерно 100 солдат. Об этом во вторник, 24 января, сообщили экстренные службы Херсонской области.

«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть БМП, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ», - говорится в заявлении экстренных служб.

Напомним, в минувшую субботу, 21 января, российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово Херсонской области, а также было уничтожено восемь находившихся там украинских солдат.

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