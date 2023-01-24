Россияне стали чаще получать отказы по ипотеке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Россияне стали чаще получать отказ по ипотечным кредитам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году доля отказов в первом квартале составила 34,1%, а во втором выросла до 46,2%. Это абсолютный рекорд с 2017 года.

Но такое большое количество отказов вовсе не значит, что объемы выдачи ипотечных кредитов падают. Глава правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов отметил, что фиксируется наоборот увеличение среди реальных клиентов. После снижения ключевой ставки ЦБ объемы выдачи вышли на докризисные.

- Стало больше заемщиков и банки стараются выбрать самых надежных. Количество заявок растет, но и количество отказов, - говорит эксперт РИАМО.

Это подтверждают цифры: на 1 декабря ипотека дала максимальный прирост в 17,4%.

В 2023 году объемы выдачи ипотеки будут зависеть прежде всего от наличия льготных программ.

В текущей ситуации, чтобы не получить отказ, эксперт советует заемщикам более реально оценивать свои силы и предоставлять в банк максимально корректные сведения. Лучше, если первоначальный взнос будет выше.

Перед обращением изучите свой кредитный рейтинг, проверьте, нет ли просрочек и незакрытых обязательств. А после отправляйте заявки сразу в несколько банков.

Отказы в ипотечных кредитах зависят от персонального кредитного рейтинга: чем он ниже, тем чаще отрицательный ответ.

У клиентов, чей рейтинг превышает 900 баллов, одобрение составляет 73%.

Тем временем, в 2022 году доля ипотечных заемщиков старше 60 лет в России выросла на 0,8 процентного пункта. В 2022 году в общем количестве выданных ипотечных кредитов она составила 2% против 1,2% годом ранее, сообщает Москва 24.

Тем временем, в России снизился размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий. Она сократилась до 0,1%, а ранее составляла 3%, передает "360".