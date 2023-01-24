Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области 24 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 24 января 2023 года, в подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич.

Ранее воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Тревогу также объявили на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.