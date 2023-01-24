МИД Ирана анонсировал ответные санкции против Евросоюза и Британии Фото: REUTERS

Тегеран в скором времени введет ответные санкционные ограничения в отношении Европейского союза и Великобритании. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской республики Насер Канаани.

Дипломат назвал действия Брюсселя и Лондона «признаком их умственной неспособности должным образом понять реалии современного Ирана, а также их замешательства» в отношении иранской власти.

«Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии», - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства, слова которого опубликованы в Telegram-канале министерства.

Напомним, ранее Евросоюз представил новый пакет персональных санкций, включив в него 18 физических лиц и 19 организаций. В черный список попал фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади, а в числе организаций оказались региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).