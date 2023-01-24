В Госдуме изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших россиян, "поливающих грязью" страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в Государственной думе изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из страны российских граждан, которые «поливают грязью» Россию.

Как заявил парламентарий, нормы в отношении уехавших российских граждан и оскорбляющих Россию, должны носить дифференцированный характер «пониманием того, что из них кто натворил». Депутат также не согласился с тем, что конфискация имущества будет излишней мерой, поскольку, по его словам, «речь идет о негодяях» которые нарушили закон страны.

«Как правило, другие меры наказания до них не долетают, а, может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, посмотреть такой подход, мы его сейчас изучаем, начата работа в этом направлении», - сказал он в ходе заседания Госдумы.

Напомним, сегодня, 13 января, Володин уже предлагал дополнить Уголовный кодекс (УК) пунктом о конфискации имущества граждан, покинувших России, за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, отметив, что эти меры помогут возместить ущерб, нанесенный такими россиянам.

Как писал сайт KP.RU, глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал возможной реализацию такого предложения, но уточнил, что для этого необходимо прописать формулировки состава уголовного преступления, а также внести поправки в УК.