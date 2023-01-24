Читателей турецкой Haber 7 возмутило обращение Зеленского к украинцам

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели турецкого издания Haber 7 осудили обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу.

В нем он заявлял, что Киев видит, какие силы накопила Россия, и знает, как следует реагировать.

“Вы бы ничего не смогли сделать, если бы Европа не предоставила вам вооружение", - написал один из пользователей.

"Удивительно, как они избрали такого человека", - отметил другой комментатор.

"Руководить страной - это не на сцене играть", - добавил третий.

"Если Зеленский проводит такого рода политику, понимая, что его используют, это намного хуже для украинцев", - резюмировал читатель.

Ранее читатели Haber 7 жестко раскритиковали видео с вручением Зеленскому "Оскара". Статуэтку украинскому лидеру вручил актер Шон Пенн.

Также ранее читатели Haber7 возмутились решением Time назвать украинского лидера "Человеком года".