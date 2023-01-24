Посол РФ сообщил о сохранении связей России и Латвии после снижения уровня дипотношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дипломатические связи Риги и Москвы не разрываются после понижения уровня отношений между сторонами, а будут сохраняться на уровне временных поверенных. Такое заявление во вторник, сделал российский посол в Латвии Михаил Ванин.

«Что касается дипломатических отношений РФ и Латвии, они не разрываются, они сохраняются, они будут осуществляться на уровне временных поверенных в делах. Уеду отсюда, из Риги, я, уедет латвийский посол из Москвы, но отношения продолжатся», - заявил российский дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, днем ранее, 23 января, Латвия вслед за Эстонией заявил о своем намерении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Как сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс, российский посол в Риги должен покинуть страну в течение месяца - до 24 февраля этого года.