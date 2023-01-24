Более 450 тысяч многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки

До запуска нового сервиса, разработанного Институтом развития и Минцифры, за мерой господдержки приходилось обращаться в банки В России есть субсидия на поддержку многодетных семей — 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Она положена семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно родился третий или последующий ребенок. При этом кредитный договор может быть подписан до 1 июля 2024 года.

Льготу начали выдавать в 2019 году, и на текущей момент ей воспользовались 450 тысяч многодетных семей. Более 15 тысяч из них оформили все дистанционно на портале «Госуслуг». Сервис разработали ДОМ.РФ и Минцифры. Он работает с августа 2022-го. — Выплата на погашение ипотеки – важный инструмент поддержки семей с детьми. Эта мера помогает снизить ежемесячный платеж по кредиту минимум на 5000 рублей. В общей сложности с ее помощью долговую нагрузку снизили более 450 тыс. человек, причем 19,3 тысячи семей погасили задолженность по ипотеке полностью.

Программа постоянно совершенствуется, и возможность подачи заявления через Госуслуги – один из важных шагов на этом пути. Это существенно упростило процесс оформления и сократило сроки получения выплаты до нескольких дней, — сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. До появления дистанционного механизма на «Госуслугах» заемщикам приходилось обращаться к кредитору, чтобы получить выплату. Институт развития также поделился статистикой, жители каких субъектов чаще всего получают льготу. В топе республики Чеченская, Башкортостан, Татарстан и Ингушетия, Московская, Свердловская и Челябинская области, Москва, а также Краснодарский и Пермский края. Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг также напомнил, что в России семьи с детьми могут претендовать и на другие меры господдержки, которые повышают доступность жилья. Среди них «Льготная» и «Семейная» ипотеки.

Например, ожидается, что первой мерой в 2023 году воспользуются около 215 тысяч семей, второй — около 165 тысяч. Продолжает действовать программа материнского капитала. С 1 февраля 2023 года при рождении первого ребенка родители получат 589,5 тысяч рублей. Если в семье родится второй ребенок, то сумма материнского капитала составит 779 тысяч рублей. Если семья ранее получила сертификат на первенца, тогда размер госпомощи 189,5 тысяч рублей.

Узнать больше о мерах поддержки в жилищной сфере можно у специалистов Консультационного центра ДОМ.РФ. Горячая линия 8 (800) 775-11-22 работает круглосуточно. Многие ответы на вопросы есть на на федеральном портале спроси.дом.рф.