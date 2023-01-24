Лавров рассчитывает, что африканские страны учтут реальную ситуацию вокруг Украины в диалоге с Западом

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва надеется, что страны Африканского союза в диалоге с Западом учтут реальное положение дел вокруг ситуации на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на брифинге во вторник, 24 января 2023 года.

"Очень рассчитываем, что наши друзья из Африканского союза в своих контактах с западными странами будут в полной мере учитывать реальное положение дел", - подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, украинский конфликт является частью "гибридной войны" западных государств против РФ, которая готовилась длительное время.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что понимает заинтересованность африканских партнерах в мирном урегулировании украинского конфликта. Москва также считает этот вариант приоритетным, уточнил Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров заявил, что законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке является "американской провокацией", которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента.

Глава МИД отметил, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода "американские провокации", все равно есть глубокая убежденность, что "этот закон вредит прежде всего африканцам".