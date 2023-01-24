Кузбасс принял эстафету огня Международных спортивных игр «Дети Азии»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 24 января стартовала эстафета огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Накануне огонь, зажженный у подножия гор в национальном парке «Ленские столбы», прибыл из Якутии. В Кузбассе первым городом, встретившим шествие символа игр, стал Новокузнецк. Завершится эстафета в Кемерове в день открытия Игр - 25 февраля.

«Старт эстафеты огня Игр «Дети Азии» в Кузбассе - это исторический момент, который связывает спортивные, олимпийские традиции и поколения, объединяет участников разных стран мира, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Принимать Международные спортивные игры «Дети Азии» — большая честь и ответственность для нашего региона. Факелоносцами стали самые достойные люди, которые внесли большой вклад в развитие спорта в Кузбассе».

В команду факелоносцев вошли 23 человека – олимпийские чемпионы, участники Паралимпиад, ветераны спорта и волонтеры. Огонь в специальной лампадке совершит путешествие по всему региону и перед началом турнира прибудет в ледовый дворец «Кузбасс» - центральный объект Игр.