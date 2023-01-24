Начался прием заявок на первую волну стажировок BOOST ДОМ.РФ в 2023 году

Кандидатам доступны семь направлений внутри группы компаний Фото: Shutterstock

До 15 февраля ДОМ.РФ принимает заявки на первую волну стажировок BOOST. Участвовать могут студенты и выпускники вузов, окончившие учебное заведение в 2022-2023 годах. Стажировка оплачивается.

Отбор кандидатов проходит в несколько этапов. Сначала смотрят его резюме, проводят тестирование. Далее состоится видеоинтервью с HR и руководителем того подразделения, которое кандидат указал в своей заявке. Всего есть семь направлений в Москве и пять в Воронеже (в бизнес-сфере или IT). Один кандидат может выбрать не более двух направлений.

— Стажировки в ДОМ.РФ — хороший пример win-win-сотрудничества (в выигрыше все участники процесса — прим.ред.): для молодых специалистов это возможность получить представление о работе в крупной госкомпании и важные на старте карьеры навыки. Для Института развития приход стажеров — возможность быстро интегрировать в рабочие процессы молодых специалистов, уже знакомых со спецификой деятельности компании, с коллегами. Важно и то, что у вчерашних студентов — свежий взгляд на внешнюю повестку, они замотивированы, могут генерировать новые, полезные для бизнес-процессов идеи, — считает директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов.

Выбравшие направление «Финансы» займутся созданием ESG-повестки ДОМ.РФ. «Аналитику» — познакомятся с разработкой и анализом показателей эффективности деятельности и освоения земельных участков, оптимизацией текущих процессов компании, мониторингом рынков. Курс «Анализ и моделирование рисков» предполагает освоение направления управление рисками и работу в «Ценовом центре и Валидации» — новом подразделении, начинающим работу в 2023 году.

Для стажировки также доступны программы «Инвестиции и анализ в недвижимости», IT-направление, «Юриспруденция», «Маркетинг и SMM». Стажеры также могут попробовать себя в воронежском «Едином сервисном центре». У этого подразделения функция бэк-офиса (внутренние отделы компании, которые не взаимодействуют с клиентами), контакт-центра, тут есть сотрудники IT-сектора, а также решают другие задачи.

После стажировок, которые состоялись в 2022 году, ДОМ.РФ опрашивал выпускников. Ответы респондентов в сумме дают показатель удовлетворенности по всем подразделениям группы компаний более 90%. ДОМ.РФ готовы выбирать в качестве работодателя.

Желающие заявиться на стажировку BOOST и узнать больше подробностей могут посетить корпоративный сайт Института развития (портал дом.рф раздел «Карьера» — «Начало карьеры»).