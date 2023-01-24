Лавров заявил, что Запад всегда оказывает давление на принимающие стороны

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги стремятся оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так, как понравилось бы Соединенным Штатам.

"... Куда бы ни поехал, наши западные коллеги стремятся как-то помешать и навязать принимающим странам некую линию поведения, которая бы понравилась американцам. Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнеров, кто в таких ситуациях руководствуются не приказами от бывших колониальных империй… а законными нацинтересами", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.

Ранее Лавров заявил, что “коллективный Запад” объявил России тотальную гибридную войну. “Трудно прогнозировать, сколько это продлится. Ясно, что последствия почувствуют все без исключения”, отмечал глава МИД РФ.

Также ранее Сергей Лавров заявил, что со своих позиций Москва отступать не намерена, и дал понять, в случае необходимости страна примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности.