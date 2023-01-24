Блогеры Даша Корейка и Хилми Форкс стали фигурантами дела о пропаганде ЛГБТ

Хилми Форкс и Даша Корейка Фото: Кадр видео

Российские блогеры, известные под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс, стали фигурантами административного дела о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий ответ МВД РФ депутату Госдумы Яне Лантратовой, которая пожаловалась на противоправную деятельность этих лиц.

В документе отмечается, что в действиях блогеров имеются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола), в связи с чем в их отношении возбуждено дело. Санкции статьи предусматривают штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для граждан.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в стране. Поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно документу, полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино и рекламе.