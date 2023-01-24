Глава энергетического агентства Бироль назвал три фактора тяжелой зимы 2024 года для Евросоюза Фото: REUTERS

Энергокризис еще не пройден и зима 2024 года может оказаться намного тяжелее текущей, цитирует главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля издание Spiegel.

"Следующая зима тревожит меня. Нет российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, небольшой рост предложения: эти три фактора сделают будущую зиму проблемой. Европе следует продолжать сокращать потребление газа", - отметил он.

Также на фоне напряженной ситуации он раскритиковал постепенный отказ Германии от атомной энергетики.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители. Воздействие на американскую экономику при этом не будет значительным, отметила она.

Также ранее глава компании Shell предупредил Европу о тяжелой зиме из-за высоких цен на газ. Власти РФ намерены использовать энергетические ресурсы в качестве оружия, считает бизнесмен.