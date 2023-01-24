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НовостиЭкономика24 января 2023 12:55

Глава энергетического агентства Бироль назвал три фактора тяжелой зимы 2024 года для Евросоюза

В частности, он отметил “отсутствие российского газа”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава энергетического агентства Бироль назвал три фактора тяжелой зимы 2024 года для Евросоюза

Глава энергетического агентства Бироль назвал три фактора тяжелой зимы 2024 года для Евросоюза

Фото: REUTERS

Энергокризис еще не пройден и зима 2024 года может оказаться намного тяжелее текущей, цитирует главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля издание Spiegel.

"Следующая зима тревожит меня. Нет российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, небольшой рост предложения: эти три фактора сделают будущую зиму проблемой. Европе следует продолжать сокращать потребление газа", - отметил он.

Также на фоне напряженной ситуации он раскритиковал постепенный отказ Германии от атомной энергетики.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители. Воздействие на американскую экономику при этом не будет значительным, отметила она.

Также ранее глава компании Shell предупредил Европу о тяжелой зиме из-за высоких цен на газ. Власти РФ намерены использовать энергетические ресурсы в качестве оружия, считает бизнесмен.